10:39, 30 Korrik 2017

Kate Beckinsale është duke u përballuar me një fans i cili e ka përcjellë atë jashtë shtetit gjatë vitit të kaluar, madje e ka kërcënuar se do ta ther me thikë.

45 vjeçari, Terry Lee Repp është arrestuar në Tampa Bay Comic Con, pasi që policia ishte alarmuar që ta kërkonin për shkak të historisë me Kate.

Sipas policisë Repp ka një obsesion irracional ndaj aktores dhe ka udhëtuar disa herë jashtë shtetit vetëm që ta përndjek.

