12:47, 24 Korrik 2017

Një person është arrestuar mbrëmë në fshatin Klinë e Mesme të Skenderajt pasi ka shtënë me armë zjarri në një aheng familjar.

Lidhur me rastin është arrestuar 29 vjeçari me inicialet A.A i cili e ka pranuar që pasi kanë pasur aheng familjar, në shenjë gëzimi ka shtënë me revole me gaz.

Nga policia si prove materiale është konfiskuar revolja me gaz e llojit EKOL-ARAS Magnum,dhe një karikator pa fishek.

Policia njofton se pas procedurave intervistuese i njëjti është liruar në procedurë të rregullt.

Rasti po hetohet për vepër penale ‘Mbajtje në Pronësi, Kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve’, transmeton Klan Kosova.

