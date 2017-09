16:50, 7 Shtator 2017

Në fshatin Buzovik të Ferizajt, Policia e Kosovës gjatë ditës së sotme ka arrestuar një të dyshuar kosovar me inicialet XH. Hasani.

I arrestuari 53 vjeçar, dyshohet se ka gisht në grafitet e shkruara në muret e objektit të Fakultetit Filologjik në Prishtinë, më 1 gusht të po këtij viti, e të cilat konsistojnë në kanosjen e personave zyrtarë, transmeton Klan Kosovëa.

Përveç Fakultetit të Filologjisë, policia bën të ditur se grafite nga i dyshuari janë parë të vendosura edhe më 4 gusht në themelin e Xhamisë kryesore në qendër të Prishtinës.

Ndërlidhur me këtë rast me 16 gusht në Bashkësinë Islame të Kosovës policia raporton se janë bërë thirrje telefonike nga persona anonim me përmbajtje kërcënuese që ndërlidhen me ndërtimin e Xhamisë po ashtu, transmeton Klan Kosova.

Sipas raportit të policisë ky rast është trajtuar me shumë përkushtim ku puna hetimore ka rezultuar me identifikimin e personit të dyshuar e më pas dhe për të vazhduar operacioni i bastisjes së zhvilluar ku dhe janë sekuestruar:

Një armë automatike AK 47

30 copë fishek dhe një karikator

Dy pistoleta

13 copë fishek dhe dy karikator

27 copë fishek të kalibrit 62 mm

18 copë fishek të kalibrit 7.65 mm

I dyshuari XH. Hasani 53 vjeç, mashkull, shtetas i Republikës se Kosovës, pas arrestimit është dërguar në qendrën e mbajtjes për tu proceduar në fazat e mëtejme të procesit hetimor .

