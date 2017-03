16:14, 17 Mars 2017

Policia e Podujevës mbrëmë ka arrestuar pesë persona nën dyshimin se kishin tentuar të që të kryenin një grabitje në fshatin Dumosh të këtij qyteti.

“Policia është njoftuar për rastin dhe menjëherë në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitet e nevojshme policore, ku në bashkëpunim me një banorë të fshatit, kanë arrit që të arrestojnë një person të dyshuar: ndërkohë që katër personat e tjerë të përfshirë në rast, kanë arritur që fillimisht të largohen me një veture të tipit Golf 2, duke goditur një zyrtarë policor (i lënduar lehtë), me veturën e tyre”.

“Mirëpo, afër vendit të ngjarjes (pas pak minutash), patrulla tjetër policore ka arrit të ndaloj veturën Golf 2, dhe të arrestoj katër personat e dyshuar”, bën të ditur policia

Të arrestuarit janë dërguar në qendrën të ndalimit, ku aktualisht hetuesit po kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore e procedurale lidhur me rastin në fjalë.

Që nga 1 janari i këtij viti më sot policia rajonale e Prishtinës, ka arrit të arrestoj rreth 500 persona të dyshuar, për vepra të ndryshme kriminale, ku një kontribut të çmuar në këtë drejtim kanë dhënë edhe qytetarët, të cilët në vazhdimësi kanë mbështetur dhe po ndihmojnë, Policinë e Kosovës, transmeton Klan Kosova.