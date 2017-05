16:26, 12 Maj 2017

Policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion kundër kontrabandimit dhe falsifikimit të mallrave dhe parave, meqë rast ka arrestuar dy persona.



Aksioni është kryer në fabrikat e të dyshuarve, në fshatin Dumnicë e Podujevës dhe Vragoli të Fushë-Kosovës, ku ata kishin pajisjet me të cilat bënin ripaketimin e mallrave të cilave u kishte skaduar afati i përdorimit dhe ato sërish i futnin në treg për shitje, njofton policia, transmeton Klan Kosova.

Në këtë operacion kishim asistencën edhe nga Doganat e Kosovës, ATK, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, inspektorët e MTI-së, dhe Njësitë e Specializuara të Policisë.

Gjatë këtij operacioni janë arrestuar të dyshuarit:

H. lindur me 1983 m/sh/k H. lindur me 1984 m/sh/k

Si prova materiale janë gjetur dhe janë sekuestruar:

112o euro që dyshohet se janë të falsifikuara, mallra të ndryshme ushqimore, të cilat ishin me afat të skaduar si dhe makinat me të cilat kryhej ripaketimi i mallrave me afat të skaduar.

Personat e dyshuar, në bazë të urdhrit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, dërgohen në mbajtje policore për vazhdim të procedurës së mëtejme gjyqësore.



Interesante