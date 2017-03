15:01, 16 Mars 2017

Policia ka arrestuar shtatë persona pasi të njëjtit dyshohen se kanë ndry në sisteme kompjuterike dhe kanë bërë klonimin e kartelave bankare.

“Duke u bazuar në urdhëresën e gjykatës kompetente, me datën 16.03.2016 në rajonin e Prishtinës, Gjilanit dhe Ferizajt, (në shtatë lokacione), është realizuar operacioni policor, i cili ka rezultuar me arrestimin e shtatë (7) personave të dyshuar”, thuhet në njoftimin e Policisë, transmeton Klan Kosova.

“Të arrestuarit janë R. D. i lindur me 1998, F. XH. lindur me 1996, E. A. i lindur me 199, SH. J. I lindur me 1987, SH. J. i lindur me 1990, O. Z. i lindur me 1995 dhe V. H. i lindur me 1981”.

Policia ka sekuestruar këto prova material:

1 pajisje për klonim të kartelave bankare

27 kartela bankare, dyshohen të falsifikuara

6 kompjuterë

11 telefona celularë

9 laptop

1 IPAD

7 USB

1 DVR

4 armë kalibrash të ndryshme

37 fishekë

4 hard disqe

8220 euro para të gatshme-dyshohet se rrjedhin nga veprat e lartcekura.

Personat e dyshuar, në bazë të urdhrit të prokurorit, ndalohen për 48 orë në mbajtje policore, për të vazhduar me procedura të mëtejme gjyqësore.

