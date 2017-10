17:14, 17 Tetor 2017

Kërkesa e Prokurorisë Speciale për t’i shqiptuar paragurim prej 30 ditëve deputetit Milaim Zeka nuk ka kaluar.

Lajmin për klankosova.tv e ka konfirmuar avokati i Zekës, Gazmend Halilaj.

“Nuk ka elemente të veprës për krim të organizuar. E kemi arsyetuar këtë në aspektin ligjor”, ka thënë Halilaj, njofton Klan Kosova.

“Masa e re e shqiptuar është arresti shtëpiak”.

“Po unë brenda 24 orëve do të bëjë ankesë dhe Gjykata e Apelit do të nxjerr vendim edhe më të arsyeshëm dhe do ta lirojë klientin tim edhe nga kjo masë”, ka thënë Halilaj më tej.

