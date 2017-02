20:00, 3 Shkurt 2017

Aromatikët e ambienteve mund të përmbajnë methanol dhe bezene (lëndë kancerogjene) të cilat janë të dyja toksike për njerëzit. Në fakt, EPA (Environmental Protection Agency) vlerëson se ajri i brendshëm është 2-5 herë më i ndotur se në natyrë, pjesërisht për shkak të përdorimit të produkteve të pastrimit, ndër të cilat janë edhe aromatikët e ambienteve. Fare lehtë mund të mbajmë jashtë shtëpisë këto toksina me alternative tërësisht natyrale.

-Në një gotë me ujë, shtojmë disa pika esencë vaniljeje, portokalli ose esencë tjetër dhe me të mbushim një shishe sprucuese dhe spërkasim ambientin.

-Për eleminimin e erërave të rënda, vendosim një tenxhere të vogël me pak ujë dhe 1 gotë uthull të bardhë për të zier me zjarr të ngadaltë derisa të avullojë pothuaj tërësisht.

-Lëkurat e agrumeve mos i hidhni poshtë. Vendosini ato në një enë me ujë, shtoni një shkop kanellë dhe ziejini me zjarr të ngadaltë. Një aromë shumë e këndshme do të shpërndahet nëpër shtëpi.

-Për eleminimin e erës së rëndë të koshit të mbeturinave, hedhim në fund të qeses sodë buke.

Interesante