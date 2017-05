22:16, 7 Maj 2017

Sot përfundoi punimet Kongresi i shtatë ndërkombëtar për Shkenca Mjekësore, projekt i Organizatës për Arsim, Shkencë dhe Shëndetësi “KISCOMS”, që ka për qëllim ngritjen e vetëdijës dhe interesimit të profesionistëve dhe studentëve të rinjë të shkencave mjekësore, mbi rëndësinë e punës, projekteve e hulumtimeve shkencore.

Po ashtu, ka për qëllim edukimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të profesionistëve dhe studentëve të shkencave mjekësore, duke mundësuar akumulimin e kredive të nevojshme për licencim dhe rilicencim.

Komiteti Shkencor, në përbërje të Lulzim Vokrrit (kryetar) dhe me anëtarët Dugagjin Sokoli, Blerim Krasniqi, Ekrem Maloku, Eglantina Kraja Bardhi, Rudina Degjoni, Eva Rroja, Albena Reshitaj, Bajram Abdullahu e Ramadan Sopi, pas vlerësimit të abstrakteve dhe prezantimeve, shpallën fitues të çmimit të parë punimin me titull “Arctigenina përmirëson tonusin vaskular dhe ulë inflamacionin në venën safena”, me autor Armond Daci, dhe bashkautorët Sh.Krasniqi, B.Neziri, G.Bereta, G.Norata, R.Cavolli, R.Alaj, Sh.Shurdhiqi, Xh. Rizani.

Me këtë rast, fituesi i çmimit të parë , Armond Daci, u shpreh: “KISCOMS është bërë një traditë dhe është një ndër kongreset me një organizim dhe audiencë të shkëlqyer. Të veçantë e bëjnë eksperiencat shkencore brenda dhe jashtë vendit, studentët dhe profesorët. KISCOMS ka qenë një ndër kongreset e para ku unë kam marrë pjesë dhe kam prezantuar punim si student, andaj e kam ndier obligim moral të rikthehem me një prezantim këtë edicion”.

Daci, më tutje shtoi se: Ky kërkim shkencor që kam prezantuar tani ka marrë edhe përmasat ndërkombëtare, me pranim në revista prestigjioze të fushës, në Evropë dhe në SHBA. Ndërsa, pata nderin ta prezantoj në këtë kongres me shumë interes dhe rëndësi, që të shërbejë edhe si motivim shtesë për punë kërkimore te ne.

Eksperiencën dhe dijen që e kemi marrë jashtë vendit, e kemi obligim ta trashëgojmë tek gjeneratat e reja. Këtë hulumtim eksperimental e ka ndihmuar Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë.

Në kuadër të Kongresit ndërkombëtar për Shkenca Mjekësore, tashmë është bërë rregull që autori apo autorja e punimit më të vlerësuar, të jetë president/e e Kongresit të radhës. Pra, kongresi i radhës, i tetë me radhë që mbahet në maj të vitit 2018, për president do ta ketë Armond Dacin.

Ndryshe, Armond Daci është Asistent në Departamentin e Farmacisë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës. Ka mbaruar studimet e doktoratës në moshën 27-vjeçare në Biomjekësi Eksperimentale (Tempus IV Grant Project “Kosovo Interdisciplinary Knowledge Triangle Cente”); ka tetë punime me Impakt Faktor në revista prestigjioze – European Journal of Pharmacology, PloS One, Biomarkers in Medicine, Journal of Neuroimmunology, The American Journal of Cardiology, Natural Product Communication, Reapiratory Physiology and Neurobiology; deri tani ka 39 citime dhe 10 prezantime në Konferenca Ndërkombëtare; është shpallur shkencëtar i ri i vitit 2015 nga MASHT. Vazhdon akoma studimet PhD në Farmaci-Farmakologji, në Universitetin Publik të Stambollit.

