10:15, 8 Qershor 2017

Dyshja The Chainsmokers kanë thënë se kanë marrë leksion nga komentet e tyre në lidhje me armiqësinë që e kishin krijuar së fundi me Lady Gaga-n.

Artistët ishin prishur mes vete pasi që Alex Pall nga Chainsmokers kishte thënë se kënga “Perfect Illusion” e Lady Gagas “ta shpif”, me ç’rast Lady Gaga ua kishte dërguar një këngë të saj të re duke iu thënë që shpreson që t’iu ndihmojë.

“U ndjeva keq. Nuk mendoj që është mirë të bësh gjykime të atij lloji. Mbaji për vete”, tha Pall.

Ai po ashtu tha se ky incident e ka mësuar shumë për mediat.

Interesante