22:34, 4 Tetor 2017

Kandidati për kryetar të Istogut nga Iniciativa e Pavarur për Istogun, Arif Elshani ka thënë se synim i tij do të jetë ngritja e shërbimeve duke nis nga shëndetësia.

Ai ka thënë se ka në plan e repartit të lindjeve ku ka thënë se për çdo lindje do të japin nga 300 euro, njofton Klan Kosova.

Më tej ai ka thënë se do të zgjidh problemin me ujë të pijshëm në këtë komunë.

“Në Istog ka ujësjellës por nuk kemi ujë. Ne do të ndryshojmë gjendjen e ujit të pijshëm dhe ujërave të zeza”.

“Ne kemi burimin dhe s’kemi nevojë për pompa. Keqmenaxhimi është arsye e mungesës së ujit dhe përgjegjësia te kryetari. Nuk ka asnjë fshat, nuk ka ujë dhe atë e kemi me rezervuar. Kryetari për katër vjet nuk është marrë me këtë çështje. Mendoj që në mandatin tim kjo çështje do të zgjidhet shpejtë”, ka pohuar ai në Magazina Lokale.

“Them me përgjegjësi se në Banjë të Istogut gjatë verës nuk kemi ujë”.

Ai më tej ka thënë se në shumë vite me radhë në shëndetësi investohet pak.

“Arsimi është një pikë shumë e dobët dhe ka shumë më pak investime kapitale që janë vetëm 105 mijë euro dhe kjo është tragjedi. Ne do të japim shujtën sikur në vitet e 60-ta, do të bëjmë uniformat për të gjithë nxënësit”.

“Kemi shërbime në komunë që janë shumë të dobëta. Zyra e Prokurimit dhe Kadastrit janë të korruptuara dhe nuk punojnë për të mirën e qytetarëve”, ka shtuar ai.

