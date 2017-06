9:01, 3 Qershor 2017

Ariana Grande veçse po shpërndanë dashuri nëpër Mançester, edhe para se të ngjitet ë skenën e koncertit bamirës “One Love.

Grande ka bërë vizita nëpër spitale tek disa viktima të sulmit në Arenën e Mançester më 22 maj.

Ajo ka hyrë në çdo dhomë, përqafoi fansat e faj dhe bëri foto me ta.

Koncerti bamirës do të mbahet të dielën, me ç’rast do të performojne edhe yje të tjera si Miley Cyrus, Justin Bieber, Coldplay etj.

