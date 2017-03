18:36, 10 Mars 2017

Ardita Sinani është zgjedhur kryetare e Komunës së Preshevës, pas një seance dy orëshe në kuvendin komunal.

Ajo morri 22 vota nga këshilltarët e pranishëm, transmeton Klan Kosova.

Sinani vjen nga Partia për Veprim Demokratik në Preshevë kurse deri tash ka mbajtur pozitën e kryetares së kuvendit komunal.

“Kam kaluar shumë sfida që më kanë përgatitur ti bëjë ballë proceseve andaj me përgjegjësi do ta pranoj këtë detyrë dhe jam e sigurt se do ta kem të lehtë këtë detyre nëse kam edhe përkrahjen tuaj”, tha Sinani pas zgjedhjes kryetare e Preshevës.

Interesante