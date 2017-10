23:43, 2 Tetor 2017

Ardian Gjini, kandidati i AAK-së për kryetar të Gjakovës, ka thënë se do të ketë shumë projekte që do të realizohen për Çarshinë e Madhe në Gjakovë, njofton Klan Kosova.

“Është e vërtetë që Çarshia e Madhe është njëri ndër objektet më të mëdha në Kosovë”.

“Ka pasur ndërhyrje dhe projekte që nuk kanë funksionuar”, ka thënë Gjini në “Magazina Lokale” në Klan Kosova.

Sipas Gjinit ky objekt do të jetë një vend i kulturës ku do të zhvillohen shumë aktivitete.

“Do të ndërtohet shëtitorja e Krenës që do ta heq nevojën për kafiteri pra do të mbyllen disa rrugë do të jetë vetëm shesh”.

“Çarshia e Madhe do të jetë jo vetëm objekt për të pirë kafe por edhe një objekt i kulturës ku do të zhvillohet shumë aktivitete”, shtoi ai.

