16:40, 14 Janar 2017

I pari i NISMA-s, Fatmir Limaj, nisjen e trenit të Serbisë për në Kosovë po e sheh si rezultat të dialogut në mes të këtyre dy shteteve.

Përmes një postimi Limaj ka thënë që kjo qeveri nuk mund të kontrolloj kufirin Kosove-Serbi e as ta ndal trenin.

“Treni me mbishkrimin në të: Kosova është Serbi, i cili po pritet të vijë sot nga Beogradi në Mitrovicë nuk është linjë transporti, por ky tren tashmë edhe në mënyrë simbolike po i sjell rezultatet e deritanishme të bisedimeve avantureske e të papërgjegjshme që i ka bërë qeveria e Kosovës. Ardhja e këtij treni na tregon se qeveria e Kosovës nuk kontrollon kufirin Kosovë-Serbi dhe nuk është e zonja as ta ndal këtë tren.

Qytetarëve të Kosovës edhe njëherë po ju bëhet me dije se udhëheqja aktuale shtetërore nuk është në gjendje që ta mbroj vendin” shkruan Limaj.

