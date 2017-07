23:20, 5 Korrik 2017

Futbollisti turk, Arda Turan, nuk do të largohet nga Barcelona në këtë afat kalimtar, thotë agjenti i tij.

Arda do të qëndrojë te Barcelona”, tha Ahmet Bulut duke shtuar se klienti i tij do të luftojë për një vend në Barcelonë, me ardhjen e trajnerit të ri, Erneso Valverde.

“Ai do t’i bashkohet kampit të stërvitjes që fillon më 12 korrik”, tha ai.

