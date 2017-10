19:11, 18 Tetor 2017

Kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, ishte i ftuar në emision Info Lokale, në Klan Kosova.

Ai ka folur për arsyet e kandidaturës dhe planet kryesore me të cilat synon ta fitojë besimin e kryeqytetasve.

“Ka qenë një angazhim imi personal dhe i partisë që t’i ofrojmë diçka të mirë qytetit”.

“Prishtina ka pasur degradim në shumë sektorë. Ç’është më e keqja, mendojmë se në disa sektorë mund të ketë edhe pasoja të pariparueshme, në shumë aspekte”.

“Ata që e kanë përcjellë punën e Kuvendit Komunal e dinë se ka shuma të mëdha parash, dhjetëra milionëshe, që kanë mbetur pa u shpenzuar. Mos shpenzimi u tyre është në dëm të qytetit”.

“Kemi menduar që kjo është e papranueshme. Prishtina nuk meriton një qeverisje të tillë, jemi dëshmitarë dhe të gjithë e dimë se Prishtina e reflekton tërë Kosovën”.

Abrashi në Info Lokale në Klan Kosova ka treguar se çka përfshin programi i tij qeverisës dhe si është hartuar ai.

“Projektet janë hartuar në bashkëbisedim me qytetarë dhe ekspertë të fushave. Ato përfshijnë një listë të madhe të projekteve të mëdha infrastrukturore, spital, unaza, 24 orë ujë në të gjitha lagjet e Prishtinës dhe në fshatrat e Prishtinës, zgjerim të sistemit të ngrohjes”.

“Ne kemi paraqitur një pjesë të programit dhe plane konkrete. Mes tjerash, do të jenë unazat që do ta lehtësojnë qarkullimin në Prishtinë, është paraparë po ashtu edhe një numër i madh i mbikalimeve dhe nënkalimeve. Kemi identifikuar në zona publike hapësira për 6000 parkingje”.

“E para që duhet të bëhet është harta zonale e Prishtinës, e cila është dashur të bëhet në vitin 2014. Pasi të behet harta, fillojnë planet rregulluese për secilën lagje, parashohim gjelbërim dhe parqe rekreative”.

“Sa i përket urbanizmit, ne do të investojmë në procesin e pranimit të objekteve. Mijëra familje të reja nuk posedojnë në letrat e tyre poseduese dhe kjo e pamundëson zhvillimin e tyre”.

“Do të bëhen hartat zonale, planet rregulluese, pranimet teknike, unazat e Prishtinës që lidhin zonat rurale dhe urbane, investime kapitale që të zhvillohet Prishtina sipas planifikimeve tona”.

Ai ka thënë se zhvillimi urban i Prishtinës do të bëhet në bashkëpunim edhe me shoqatat e arkitektëve dhe të tjerët.

“Qasja jonë karshi komunës do të jetë e hapur – me qeverinë, me kryeministrin, me të gjithë, për t’i sjellë të mira Prishtinës dhe projekte të mëdha”.

Abrashi në Klan Kosova ka folur edhe për lehtësimin e trafikut të mbingarkuar në Prishtinë dhe e ka shpjeguar mënyrën në të cilën do ta bëjë një gjë të tillë nëse vjen në krye të kryeqytetit.

“Parkingjet e lehtësojnë trafikun, ashtu si mbikalimet dhe nënkalimet në disa zona. Flasim për nënkalime moderne, hapësira të mëdha me dyqane që shërbejnë edhe për afarizëm dhe janë të sigurta”.

“Duhet disa rrugë të bëhen njëkahëshe. Presim planin e fizibilitetit, që bëhet në kuadër të BERZH-it, t’i marrim matjet dhe gjetjet dhe t’i implementojmë më të mirat e mundshme”.

Kandidati i LDK-së për kryeqytetin ka treguar edhe për planin e tij për ndërtimin e Spitalit të Prishtinës.

“Spitali do të ketë një karakter përtej një spitali regjional që e kanë qytetet tjera, do të ketë shërbime shtesë. Spitali është dashur të ndërtohet në ditën e parë sepse ligji këtë e ka mundësuar qysh në vitin 2014”.

“Prishtinën si kryeqytet pretendojmë ta zhvillojmë tutje prandaj në dy zona kemi identifikuar se duhet të ketë Qendra të Mjekësisë Familjare – në Zonën e Veternikut dhe në Mat”.

“Parashohim ndërtimin e ambulantave në disa fshatra. Përpos kësaj, e kemi ndarë Prishtinën në 5 distrikte kryesore dhe synojmë të punësojmë mjekë që punojnë në formë mobile dhe reagojnë për kërkesat e grupeve siç kanë të moshuarit ose nënat që kanë lindë”.

“Janë tetë ekipe mobile që ndahen në zonat kryesore duke mbuluar krejt Prishtinën”.

Arban Abrashi ka folur edhe për arsimin dhe kulturën.

“Arsimi dhe kultura janë dy pika që janë degraduar shumë”.

“Në arsim kemi politizim të skajshëm të punonjësve të arsimit, që mendoj se është e padrejtë për qytetarët e Prishtinës dhe prindërit që i dërgojnë fëmijët në shkolla”.

“Ndërtimi i infrastrukturës është parakusht për arsim më cilësor. Janë minimum 7 shkolla të reja që do të ndërtohen – dy në Veternik, duhet edhe në Mati 1, Sofali dhe Arbëri, etj”.

“Infrastruktura është parakusht, pasi synojmë që nxënësit të kenë shkollë moderne, në largësi prej 700 metrash ku jetojnë”.

“Kur ta arrijmë këtë, kalojmë në arsimin gjithëditor. Synojmë që shkollat të kenë kuzhina moderne, që ofrojnë shujta të nxehta për nxënësit që rrinë në arsimin gjithëditor, sepse me kifle fëmijët nuk mund të qëndrojnë gjithë ditën”.

Abrashi në Klan Kosova ka treguar pse duhet të fitojë ai.

“Pa dashur të hyjë në akuza e kundërakuza, unë dua t’i lus qytetarët që të dalin në zonën e vet dhe të shohin nëse rritja e tatimit në pronë është kthyer me investim”.

“Nuk ka investim serioz në Prishtinë që ka nisur dhe ka përfunduar. Uji është projekt i madh që nuk është nisur e as përfunduar nga Vetëvendosja”.

“Projekte tjera të mëdha nuk ka”.

“Prishtinës i duhen projekte të mëdha”.

“Ka pasur kërkesa, premtime dhe premtim të standardve shumë të larta, por ka pasur populizëm. As korrupsioni nuk është luftuar korrupsioni aq sa është dashur”.

“Buxheti nuk është realizuar, nuk është shpenzuar, kultura ka degraduar, sportistët e Prishtinës stërvitjet i bëjnë në Obiliq”.

“Duam ta rikthejmë vëmendjen te Prishtina”.

“Prishtinës i duhen vendime të mëdha”.

Interesante