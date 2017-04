20:27, 20 Prill 2017

Firma e Teknologjisë ka thënë se është në procesin e punës, për ta përmbushur premtinin e saj që produktet e veta të kenë zero ndikim në ambient.

Apple ka bërë me dije se të gjithë iPhone-t, iPad-ët dhe produktet tjera në tërësi do të prodhohen nga materiale të rinovueshme dhe të riciklueshme, shkruan The Independent, transmeton Klan Kosova.

Arsyet e këtij projekti janë parandalimi i minimit të tokës nga ndogjë.

Më tej thuhet se telefonat e mençur përmbajnë komponentë dhe minerale si tungsten, tantalum, kobalt dhe ari e të cilat theksohet se ndikojnë në degradimin e mjedisit.

