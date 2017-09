18:03, 12 Shtator 2017

Shefja e zyrës së Bashkimit Europian në Kosovë, Nataliya Apostolova, ka potencuar sot se BE-ja vazhdimisht do jetë e gatshme ta ndihmojë Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave.

Këto deklarime Apostolova i dha gjatë një takimi të sotëm që pati bashkë me Ministren e Integrimit Europian, Dhurata Hoxha, transmeton Klan Kosova.

Ministrja Hoxha dhe Ambasadorja Apostolova njëkohësisht ju bëjnë ftesë qytetarëve të Kosovës që të mos bien pre e dezinformatave për të migruar në mënyrë të parregullt sepse është plotësisht e konfirmuar se nuk ka azil në BE për qytetarët nga Kosova, pasi që Kosova është vend i sigurt i origjinës dhe qytetarëve të saj nuk u njihet e drejta e azilit në shtetet anëtare të BE-së.

Hoxha tutje në këtë takim shprehu përkushtimin e Qeverisë së Kosovës për të zhvilluar bashkëpunimin me Zyrën e BE-së rreth avancimit të agjendës evropiane për Kosovën.

Ndërsa, në rast të ndonjë kalimi eventual, organet e sigurisë të cilitdo nga kufinjët e zonës Schengen do të marrin masa ligjore për kalim të parregullt të kufirit.

Përpos shpenzimeve materiale atyre do tu ndalohet edhe hyrja në Schengen për vite të tëra.

Ambasadorja Apostolova uroi Ministren Hoxha për përgjegjësinë e re për të udhëhequr me procesin e integrimit Evropian. Njëkohësisht, nënvizoi rëndësinë e koordinimit me institucionet tjera relevante për të avancuar sa më shumë me agjendën evropiane, transmeton Klan Kosova.

