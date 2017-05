13:34, 9 Maj 2017

Nataliya Apostolova, shefja e Zyrës së Bashkimit Europian në Kosovë ka thënë se më 9 maj festohet paqja dhe uniteti në Europë.

Ky është urimi i plotë i Apostolovas:

Në këtë ditë, ne rikonfirmojmë vlerta tona të përbashkëta të solidaritetit, demokracisë, sundimit të ligjit dhe lirisë.

Njerëzit në Kosovë ndajnë këto vlera evropiane dhe duan t’i shohin ato të transformuar në stabilitet, rritje ekonomike dhe prosperitet në vendin e tyre.

Por kjo kërkon guxim dhe vizion për të ecur përpara, përtej politikës ditore, për t’u bashkuar rreth idesë europiane duke përdorur më të mirët dhe më të ndriturit nga të gjitha komunitetet e saj për të ndërtuar së bashku një të ardhme shpresë dhe një të ardhme suksesi.

BE-ja është këtu për të mbështetur popullin e Kosovës në kapjen e kësaj mundësie.

Kosova ka popullsinë më të re në Europë dhe ku është thesari dhe avantazhi më i madh i saj.

Kjo është arsyeja pse rëndësi thelbësore kanë edukimi i mirë, krijimi i mundësve për të rinjtë dhe një ekonomi të fortë.

Një sistem që i jep përparësi këtyre çështjeve do të krijojë vende të reja pune, do të çojë në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe do ti japë një perspektivë afatgjate rinisë.

BE-ja ka ofruar një mjet për ta bërë këtë të mundur Marrëveshjen për Stabilizim Asociimit.

Shqetësimet e të rinjve në mbarë botën janë të një rëndësie të veçantë për në, duke përfshirë qasjen e në arsimin cilësor dhe punësim.

30 vjet më parë kemi filluar një nga programet më të suksesshme të BE-së – ERASMUS, duke u mundësuar të rinjve të studiojnë jashtë vendit dhe të shkëmbejnë përvoja me student nga vendet të tjera.

BE dëshiron ta shohë Kosovën të suksesshme.

