23:36, 23 Maj 2017

Debati në mes të kandidatëve për kryeministër, i paraparë të mbahej në Klan Kosova të premten në mbrëmje, është anuluar për shkak të një njoftimi të Komisionit të Pavarur për Media në të cilën ky ballafaqim cilësohej i jashtëligjshëm në kuadër të fushatës zgjedhore.

E këtë kërkesë të KPM-së, analisti politik Artan Muhaxhiri, po e cilëson absurde e që nuk përkon me realitetin medial në Kosovë.

“Ky ligj, kjo kërkesë është absurde sepse nuk përkon me zhvillimet bashkëkohore të mediave. Është një kohë dinamike dhe nuk ka mundësi që rregulla të tilla të respektohen për të gjithë, e nuk do të duhej të respektohen në mënyrë selektive. Ka edhe ligje që mund të jenë të dëmshme apo që janë në shpërputhje me realitetin medial në Kosovë, e që do të duhej të ndryshohen” ka thënë Artan Muhaxhiri në Analizën Zgjedhore të Klan Kosovës.

Tutje Muhaxhiri ka theksuar nevojën për debate të tilla, ngaqë periudha e fushatës zgjedhore është tejet e shkurtër, e që sipas tij, debatet e tilla do të ofronin informacione për qytetarët për atë se çfarë ofrojnë këto subjekte politike.

Ndërsa gazetari Valon Syla anulimin e debatit të madh më shumë po e sheh si një kalkulim të partive politike, që, sipas tij, më shumë do të preferonin që liderët e tyre të debatonin në dyshe, përderisa ka thënë që prezenca e kandidatit të Vetëvendosjes në debatin e lartpërmendur, ua ka prishur taktizimet partive të mëdha.

“Ftesa e Albin Kurtit ka prishë taktizimet e partive të mëdha, të cilat kanë menduar që i treti bëhet i barabartë me “të mëdhenjtë”. Këtë e shoh si çështje të taktizimit të marrëdhënieve me publikun, që partitë politike nuk dëshirojnë të hyjnë në debat në treshe” ka thënë Valon Syla, njofton Klan Kosova.

Interesante