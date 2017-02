20:27, 10 Shkurt 2017

Qeveria ka ndarë 50 mijë euro për shtatoren e Anton Çettës.

Mirëpo, nuk dihet se kur do të vendoset ajo dhe a do të ndërtohet e re apo do të merret shtatorja e punuar para 25 viteve, njofton Klan Kosova.

Kronikën e ka përgatitur Blerta Ahmeti.

