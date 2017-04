20:24, 24 Prill 2017

Një e treta e qytetarëve të Maqedonisë konsideron se Maqedonia asnjëher nuk do t’i bashkohet Bashkimit Evropian, ndërsa 19 % e tyre mendojnë se kjo do të ndodhë për 6 deri 10 vjet, transmeton Klan Kosova.

Ky është rezultati i anketës së realizuar nga Komiteti i Helsingut, Instituti për politika evropiane dhe Projekti “Mrezha 23”.

Vlerësimi i përgjithshëm është se pesimizmi për këtë çështje është dukshëm më i madh te qytetarët e moshës mbi 50 vjeç, ndërsa popullata e re është më tepër optimiste lidhur me çështjen e integrimit të Maqedonisë në BE. Në raport me përkatësin etnike, është evidente se qytetarët shqiptarë të Maqedonisë më shumë se bashkëqytetarët e tyre maqedonas besojnë se Maqedonia do të anëtarsohet në BE në 6 vitet e ardhëshme.

Nga ana tjetër një numër dukshëm i madh i qytetarëve maqedonas (33%) në raport me qytetarët shqiptarët (25%), konsiderojnë se Maqedonia asnjëher nuk do të anëtarsohet në BE, shkruan Zhurnal.mk.

