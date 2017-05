Asi i Los Blancos bëri një depërtim të jashtëzakonshëm në përballje me Los Rojiblancos, aksion i cili përfundoi me gol nga Isco

20:02, 11 Maj 2017

Depërtimi i Karim Benzema ndaj Atletico Madrid që përfundoi me gol nga Isco është kthyer në animacion tashmë.

Kontrolli fantastik i topit nga francezi përballë tre futbollistëve kundërshtarë ndërroi kahjen e përballjes Ateltico Madrid – Real Madrid.

Vendasit po fitonin me dy gola të hershëm, por rrjeta e tundur nga Isco i ngriu dhe kështu me bagazhin e ndeshjes së parë, të cilën Los Blancos e kishin fituar me tregolëshin e Cristiano Ronaldo, ishte i mjaftueshëm për ta që të prekin finalen e Ligës së Kampionëve.



Interesante