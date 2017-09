21:00, 13 Shtator 2017

Angelina Jolie duket mahnitëse në ballinën e revistës People!

Ja për çfarë foli aktorja:

Pas ndarjes nga Brad Pitt vitin e kaluar: “Unë kam pasur uljet dhe ngritjet e mia. Mendoj se jam pak më e fortë. Ne të gjithë kemi momente të vështira, por si nënë keni një përgjegjësi para se gjithash ndaj fëmijëve. Ata po rriten dhe çdo gjë tjetër vjen e dyta për këtë”, transmeton Klan Kosova.

Si merr vendime tani: “Çdo gjë do të jetë rreth fëmijëve. Unë nuk kam punuar për më shumë se një vit, sepse ata kishin nevojë për mua që të jem në shtëpi. Gjithçka ndalova. Çdo vend, çdo lloj projekti, unë do të duhet të përshtatem me ata”.



