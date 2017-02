18:20, 20 Shkurt 2017

Aktorja e njohur, Angelina Jolie ka folur publikisht për herë të parë për ndarjen e saj nga aktori, Brad Pitt.

Ajo është shprehur se ishte një periudhë e vështirë.

“Nuk dua të flasë shumë, por mund të them se ishte një periudhë shumë e vështirë. Ne jemi një familje dhe do të jemi gjithmonë një familje. Ne do ta kalojmë këtë dhe uroj që pas kësaj, ne do të jemi një familje edhe më e fortë”, ka thënë ajo, transmeton Klan Kosova.

Aktorja që është edhe nënë e gjashtë fëmijëve ka deklaruar se gjatë kësaj periudhe ka dashur që fokusin kryesor ta mbajë në fëmijët e saj.

“E gjithë familja kemi kaluar periudhë të vështirë. Fokusi im janë fëmijët e mi, fëmijët tanë, pa dyshim se jam në kërkim të rrugës për të kaluar gjithë këtë periudhë. Ne jemi dhe do të mbetemi gjithmonë një familje. Unë po sigurohem që pas kësaj periudhe në jetën tonë, të jemi më të fortë”.

Aktorja duke folur për krejt ndodhitë pas divorcit me Pitt, ka thënë se fëmijët dhe kafshët shtëpiake që kanë po përpiqen të gjejnë një ritëm normal.

“Ishin muaj të vështirë. Për momentin, të gjithë flenë në dhomën time”, ka thënë ajo duke qeshur.

“Zgjohem duke pyetur se kush do ta largojë qenin nga dhoma, kush do të bëjë mëngjesin, e kush do të shkojë menjëherë të lajë dhëmbët”, ka vazhduar ajo.

Kur është pyetur se ku e sheh veten pas pesë vjetësh, ajo ka thënë se atëherë do të ketë një shtëpi të mbushur plot me tinejxherë.

“Pas pesë vjetësh, uroj se do jem duke vizituar vende të ndryshme nëpër botë duke vizituar fëmijët e mi. Shpresoj se ata do të jenë të lumtur dhe duke bërë gjëra interesante, por unë do t’i mbështes ata gjithsesi”.

41 vjeçarja ishte në Kamboxhia për të promovuar filmin e saj të ri “First They Killed My Father” ku ajo është regjisore.

