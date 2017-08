11:30, 4 Gusht 2017

Anëtari i Kryesisë se Nismës për Kosovën, Fehmi Hysenaj ka propozuar se nëse Kryetari PDK-së, Kadri Veseli tërhiqet nga posti i kryeparlamentari, atëhërë PAN-i do të duhej të propozonte Fatmir Limajn për këtë post.

“Nëse Kadri Veseli tërhiqet nga posti i kryeparlamentarit besoj se PAN do t’i shtonte vlerën vetes nëse e propozon njeriun me më së shumti kredibilitet z.Fatmir Limaj i cili do të marrte mbështetje edhe nga deputetë jasht PAN-it”, ka shkruar Hysenaj në Facebook, transmeton Klan Kosova.

