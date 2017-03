16:35, 16 Mars 2017

Futbollisti i Manchester Unitedit, Ander Herrera, e pranon se ngadhënjimi në Europa League është shpresa më e mirë e Manchesterit që të kualifikohet në Ligën e Kampionëve në stinorin e ardhshëm.

Djajt e kuq do të ndeshen me Rostovin në Old Trafford në 1/16-tën e këtij kompeticioni, dhe ndeshja e parë ka përfunduar 1 me 1, shkruan Mirror, transmeton Klan Kosova.

“Ne duhet ta pranojmë që nuk jemi në top katër vendet që kualifikohen në Ligë të Kampionëve”, tha Herrera.

“Prandaj, ky kompeticion është çelësi sepse mund të jetë rasti ynë më i mirë për të luajtur në atë garë”, shtoi spanjolli.

United aktualisht gjendet në vendin e gjashtë në ligën angleze, me gjashtë pikë më pak se vendi i katërt që çon në kualifikime për garën më prestigjioze europiane.

