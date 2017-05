21:09, 6 Maj 2017

Carlo Ancelotti ka theksuar rëndësinë se Bayern Munich do të ketë një fund të vështirë këtë sezonë, ani pse ata veç se e kanë rrëmbyer titullin e kampionit në Bundesliga.

Bayern ka siguruar titullin e pestë me radhë me një fitore 6:0 kundër Wolfsburg, por që kishin pasur probleme me ekipin nga fundi i tabelës Darmstadt të shtunën.

Prandaj edhe Ancelotti ka kërkuar lojë më të mira të skuadrës në pjesën e mbetur të kampionatit.

