18:01, 1 Nëntor 2017

Çfarë janë gjasat që Arban Abrashi të fitojë në balotazhin e Prishtinës?

A po pret ai që Shpend Ahmeti të befasohet për të keq, siç i i pati ndodhur Isa Mustafës, katër vjet më parë, që pavarësisht se udhëhoqi në raundin e parë, humbi në të dytin?

Ku janë përparësitë e e ku mangësitë e Abrashit karshi Shpend Ahmetit?

Sa vota mund t’i shtojë ai, më 19 nëntor e sa rivali nga Vetëvendosje?

Kush do të bëhet me Abrashin dhe me LDK-në, nga partitë që humbën më 22 tetor?

A ka ndryshuar diçka në planet e tij për kryeqytetin, krahasuar me idetë e paraqitura para raundit të parë?

