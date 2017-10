21:58, 6 Tetor 2017

Amir Elezi nga Lëvizja Besa në Maqedoni ka thënë se kjo parti është gati për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15 Tetor.

Madje, ai në “Magazina e Maqedonisë” në Klan Kosova është shprehur shumë optimist për rezultatin e partisë ku bën pjesë.

“Si parti e re në Maqedoni, jemi partia e vetme që e sfidon BDI-në, në të gjitha komunat ku garojmë, jemi me kandidatët me të spikatur. Për Tetovën garojmë me kryetarin tonë”.

“Kudo që garojmë, shkojmë me potencialin dhe gjithë fuqinë tonë për të fituar”.

“Besa do të jetë fituese e këtyre zgjedhjeve lokale”.

Ai ka thënë se është e pavërtetë që Lëvizja Beasa është në koalicion me VMRO-DPMNE-në e Nikolla Gruevskit.

“Është në nivelin e dëshirave që ka BDI që na paraqet se jemi në koalicion me VMRO-DPMNE. Para ca muajsh po kjo BDI që hiqet si reformatore ishte pjesë e qeverisë destruktive me Gruevskin”.

“Akuzat bëhen në nivel të imagjinatës. S’ka asnjë koalicion formal”.

“Asnjëherë s’bëjmë koalicion me Gruevskin”.

Ai ka folur edhe për LSDM-në e Zoran Zaevit, parti me të cilën është në koalicion BDI-ja.

Sipas Elezit, Zaev po “mashtron” shqiptarët.

“Kur flasim për binomin Zaev-Gruevski dhe qasjen me shqiptarët, dallojnë shumë sepse Zaev me mjeshtëri arrin të dalë kinse është reformator dhe një njeri që ndoshta ka hallin e shqiptarëve dhe po mundohet të marrë votat e shqiptarëve”.

Ai ka komentuar edhe koalicionet e partive të tjera shqiptare në Maqedoni, duke thënë se “Lëvizja Besa është në koalicion me shqiptarët”.

“BDI është përgjysmuar në vota, vetëm 15.000 vota jemi larg BDI-së, e cila duke nuhatur frikën e këtyre zgjedhjeve është në koalicion me një parti maqedonase”.

“BDI është në koalicion me LSDM-në, derisa partia e Selës është në koalicion me Zaev”.

“Vetëm Besa është në koalicion me popullin shqiptar”.

Interesante