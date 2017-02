19:16, 22 Shkurt 2017

Gjeodeti, Përparim Ameti ka thënë se Mali i Zi nuk i ka ofruar asnjë hartë kadastrale palës Kosovare për 32 kilomtera vijë kufitare.

Ameti që ka qenë pjesë e Ekspertëve të Pavarur për Demarkacionin me Malin e Zi, kërkon që këto harta të publikohen duke aluduar që ato as që ekzistojnë, transmeton Klan Kosova.

“Le të nxirren në publik nëse ekzistojnë! Pse kjo nuk bëhet?”

“Mali i Zi e përvetëson këtë zonë kufitare (pa asnjë argument) dhe sipas interpretimit naiv të “terra nullius”, me rëndësi është që Kosova nuk ka dhe, për pasojë, ato i takojnë tjetërkujt, pra Malit te Zi”, ka shkruar Ameti në llogarinë e tij në Facebook.

Ky është postimi i plotë i tij:

“Ratifikimi i Demarkacionit

Sa i perket problemit te Demarkacionit dhe konfuzitetit qe eshte shfaqur koheve te fundit, deshiroje t’i jape disa sqarime:

Qellimi im ka qene dhe mbetet qe te jap nje kontribut per arsye te profesionit qe kam dhe moralit akademik qe me detyron fuqishem te mos hesht. Nuk i di interesat shteterore cilet jane, por ky verzion i demarkacionit qe dje u rikonfirmua nga nje komision tjeter qeveritar nuk eshte i argumentuar ne teresi edhe sipas kriterit kadastral.

E perseris: nga pika 40 deri 70 te vijes kufitare, Mali i Zi nuk i ka ofru pales sone asnje harte kadastrale.

Pse nuk i nxjerrin para publikut nese ekzistojne hartat ne fjale per kete pjese?! Mandati i komisionit shteteror nuk ka qene qe te beje percaktim te ri te kufirit, por ta shenjoje, kufirin administrativ ne mes te dy vendeve. Kete e thote qarte neni 40 i Ligjit 04/L-072.

Cfare ka ndodhur?

Komisioni shteteror ka caktuar kufij te ri te Kosoves ne emer te riidentifikinit te kufirit administrativ me Malin e Zi sipas gjendjes 1974-1988. Kurse raporti i demarkacionit qarte tregon se ne 32km gjatesi, Mali i zi nuk ka ofruar asnje harte kadastrale.

Le te nxirren ne publik nese ekzistojne! Pse kjo nuk behet?!

Mali i Zi e perveteson kete zone kufitare (pa asnje argument) dhe sipas interpretimit naiv te “terra nullius”, me rendesi eshte qe Kosova nuk ka dhe, per pasoje, ato i takojne tjeterkujt, pra Malit te Zi.

Se fundi, une i kam bere publike gjetjet e mia, sic dihet tanime, sepse ashtu e ndiej per hire te profesionit, moralit, por edhe te qetesise sime shpirterore sepse jam krejt i sigurte se kjo “matje e territorit” qe dje u be do t’i hakmerret vendit tone ne raport me demarkimin e radhes me Serbine.

