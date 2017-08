20:35, 2 Gusht 2017

Një grup vullnetar i mjekëve amerikanë, që në Kosovë vijnë që nga 2005-shi, erdhën edhe këtë vit.

Ata po ekzaminojnë fëmijët që kanë probleme me zëmër, transmeton Klan Kosova. Me ndihmën e tyre, rastet me të rënda do të dërgohen për trajtim jashtë vendit.

Kronikë e zgjeruar nga gazetarja Merita Neziri.

