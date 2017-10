13:22, 5 Tetor 2017

1 milion e 100 mijë dollarë janë donacion nga Ambasada amerikane për shtetin e Kosovës.

Nga ky donacion, 600 mijë dollarë do të shkojnë për policinë kufitare ndërsa të tjerat në sektore të tjera.

Ambasadori amerikan Greg Delawie tha se këto pajsje që i dhanë sot shtetit të Kosovës do të rrisin aftësitë për luftimin e terrorzmit dhe do të mundësojë zbulimin e armëve të shkatërrimit në masë, njofton Klan Kosova.

Ndërsa mirënjohës u shprehën edhe nga Dogana e Kosovës ku thanë se me pajisjet e reja do të bëjnë punë me efikase kundër kontrabandës.

Falënderues për këtë ndihmë nga populli amerikan u shprehën ministri i punëve të brendshme Flamur Sefaj , Financave Bedri Hamza si dhe ai i Tregtisë, Bajram Hasani.

