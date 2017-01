20:39, 28 Janar 2017

Politika mbështetëse e Shteteve të Bashkuara të Amerikës karshi Kosovës nuk do të ndryshojë as me administratën e re të Donald Trump, njofton Klan Kosova.

Kjo u bë e qartë me raportimin e Sekretarit të ri të Mbrojtjes, Xhejms Metis para senatit, e ku paralajmëron se Kosova do ta formojë ushtrinë e saj dhe se Serbia do ta njohë Kosovën para se të dyja bashkë të futen në Bashkimin Europian.

Kronikën e ka përgatitur Kosovë Gjoci.

