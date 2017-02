10:45, 12 Shkurt 2017

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ditën kur u inaugurua mbajti një fjalim ku tha se “tash e tutje do jetë vetëm Amerika e Para”.

Jo shumë kohë me vonë, shumë shtete europiane filluan të parodizonin me këtë fjalim të Trump, sidomos me fjalinë “Amerika e Para”.

Autori i një programi në Holandë ishte i pari që bëri një video ku i “shpjegonte” Trump-it se sa të mirë ishin holandezët dhe me ironi kërkonte që pasi SHBA-ja do jetë e para, Holanda të paktën të ishte e dyta.

Klipi u bë viral nëpër media sociale dhe gati të gjitha shtetet filluan ta bënin nga një të tillë.

E një të tillë e kanë bërë edhe në Kosovë, njofton Klan Kosova.

Ndiqeni videoklipin “Amerika e Para, Kosova e Dyta”.

klankosova.tv

Interesante