10:00, 11 Shkurt 2017

Amber Rose dhe Val Chmerkovskiy janë ndarë, raporton Us Weekly, transmeton Klan Kosova.

Modelja 33-vjeçare dhe balerini profesional, 30-vjeçar, me të cilin u takua gjatë “Dancing With the Stars”, u ndanë pas pesë muajsh në lidhje.

Një burim shpjegoi: “Val ka qenë në turne dhe me të vërtetë nuk ka pasur kohë për ta parë atë shumë”.

“Ata thjesht janë shumë të ndryshëm”, shtoi një tjetër burim.

Më parë, gjërat mes çiftit po ecnin mirë, por ata tashmë nuk janë parë së bashku që nga janari.

