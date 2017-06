12:11, 5 Qershor 2017

Teksa kanë ngelur edhe 20 ditë nga dita e votimeve në Shqipëri, ambasadorja e Bashkimit Europian në Shqipëri, Romana Vlahutin ka bërë një apel për qytetarët.

“Refuzoni çdo presion mbi blerjen e votës me para apo favor tjetër. Qytetarët të jenë vigjilentë për çdo element që tenton të abuzojë me procesin. Është e rëndësishme të shohim nëse ka patur abuzime”, tha ndër të tjera Vlahutin në një takim me qytetarët në Shkodër, shkruan gazeta Shekulli.

