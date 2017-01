15:38, 17 Janar 2017

Ambasadorja e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Viets, ka thënë se Komuna e Gjakovës, është shembull i qeverisjes së mirë dhe se e meriton ndihmën e pakursyer të shtetit gjerman.

Këtë deklaratë ambasadorja Viets e ka dhënë gjatë një takimi me kryetaren Mimoza Kusari Lila të mërkurën, e cila e ka falënderuar për përkrahjen e vazhdueshme që Gjermania po jep Gjakovës, raporton Klan Kosova.

Ajo ka rikonfirmuar se përkrahja gjermane për komunën e Gjakovës do të vazhdojë edhe në të ardhmen, qoftë me vazhdimin e projekteve ekzistuese, qoftë me inicimin e projekteve të reja, të bazuara në kërkesat dhe nevojat e komunës së Gjakovës.