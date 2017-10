16:34, 19 Tetor 2017

Ambasadori i SHBA-ve në Serbi, Kyle Scott, ka komentuar në lidhje me vendimin që disa ish ushtarë serb, që ishin pjesëmarrës në luftën e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe atë të Kosovës, të ligjërojnë në Akademinë Ushtarake në Serbi.

Ai ka thënë që kjo është çështje që i përket qeverisë së Serbisë dhe popullit të këtij shteti, në qoftë se gjeneratat e ardhshme të ushtarëve do të kenë ligjërues Vladimir Lazareviç, i cili u dënua për krime të luftës në Hagë.

“Është më shumë një pyetje për popullin dhe qeverinë serbe, nëse besojnë se një i dënuar për krime lufte mund të jetë profesor i gjeneratave të ardhshme të ushtarëve. Ajo që mund të them është se në vendin tim e respektojmë Kodin e Luftës dhe Konventën e Gjenevës, që do të thotë se ushtarët kanë detyrim të refuzojnë një urdhër i cili bie në kundërshtim me ligjin e luftës” ka thënë Scott, shkruan Tanjug, transmeton Klan Kosova.

Interesante