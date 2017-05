22:28, 27 Maj 2017

Kandidatja për deputete e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka thënë në Magazinën Zgjedhore në Klan Kosova se është e pakuptueshme se si u bë një Gjykatë Speciale vetëm për shqiptarët dhe vetëm në Kosovë – diçka që s’ka ndodhur tjetërkund në ish-republikat e tjera në Jugosllavi.

Haxhiu tha se kjo gjykatë është e padrejtë dhe e patolerueshme në këtë formë.

“Gjykata Speciale është selektive dhe etnike. Ajo do të merret veç me shqiptarët dhe jo me të tjerët”, pohoi Haxhiu.

“Nuk mbajë mend që ka pasur Gjykatë Speciale për shtetet tjera të ish-Jugosllavisë, pse ndodhi veç me Kosovën?”.

Haxhiu dhe se ndryshe nga se është tani, gjykata do të duhej të ishte ndërtuar dhe konceptuar ndryshe.

“Le të krijohet një Gjykatë Speciale, por jo të merret vetëm me shqiptarët, por me të gjithë që kanë kryer krime”.

“Kjo gjykatë atëherë do dënonte serbët që kanë kryer krime, vrarë, masakruar e dhunuar civilë në Kosovë”.

klankosova.tv