13:00, 4 Shtator 2017

Mariah Carey ka vendosur që turneu “All I Want For Christmas Is You” të shkojë në Mbretërinë e Bashkuar, për herë të parë.

Këngëtarja që ka fituar Grammy, do të kthehet në Britani të Madhe në dhjetor me dy koncerte të veçanta për Krishtlindje.

Carey do të mbajë koncertin e saj të parë në Manchester Arena më 10 dhjetor dhe O2 Arena më 11 dhjetor, transmeton Klan Kosova.

Interesante