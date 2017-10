21:51, 13 Tetor 2017

Fuqia politike dhe uniteti politik e qytetar, kanë bërë që kandidat për kryetar të Ferizajt nga radhët e PDK-së, të jetë Agim Aliu.

Kështu është shprehur vetë kandidati Veliu, përderisa ka thënë që do t’i rikthej shpresën, dinjitetin e barazinë Ferizajt.

Në planin e tij qeverisës për këtë komunë prioritet do të jetë rinia.

“Kemi program unik njëkohësisht të zbatueshëm ngaqë ka parashikimet buxhetore që e bëjnë të mundshëm. Rinia do te jetë trageti kryesor, ku do të punohet në zhvillimin ekonomik, krijim të fondit të punësimit, arsim, kulturë e sport. Gjithashtu do të realizojmë ndërtimin e parkut memorial në Jezerc si dhe mbështetje për turizëm” ka thënë Agim Aliu, njofton Klan Kosova.

