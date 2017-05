17:53, 3 Maj 2017

Këngëtarja e mirënjohur Alicia Keys dhe skuadra e saj në komopeticionin The Voice kanë performuar këngën klasike të Aretha Frabnklin (You Make Me Feel) Like A Natural Ëoman”.

Stephanie Rice dhe Vanessa Ferguson u ulën në piano dhe bashkë meChris Bklue iu bashkuan Aklicias që ta këngojnë këtë këntë të mrekullueshme.

Fatkeqësisht, po atë natë, Rice e cila ishte pjesë e Keys u eliminua nga The Voice në fund të emisionit.

në anën tjetër, edhe skuadra e Gëen Stefani e kënduan bashkë me të këngën e Coldplay “Fix You”.