Sulmuesi i Arsenal, Alexis Sanchez ka thënë se frika së nuk do të bëhet askushi e ka frymëzuar atë të luftojë për suksesin në karrierë.

28 vjeçari ka fituar titullin e ligës ku ka luajtur me Colo-Colo, River Plate e Barcelona, ashtu sikurse dy Copa Ameria me Kilin dhe një Fa Cup dhe dy Community Shielda me Arsenalin, që prej kur u bashkua nga viti 2014.

“Kur shoh gjithçka që kam bërë në karrierë si futbollist, të gjithë titujt, besoj se çka realisht ka qenë frymëzimi. Nëse një futbollist është vërtetë i motivuar ka gjëra të llojllojshme që e motivojnë atë edhe më shumë për çdo ditë, ai do t’i arrijë caqet e tij”, ka thënë Sanchez.

“Në rastin tim, jeta ka ndryshuar dhe kam përparuar sepse më kanë motivuar gjëra të ndryshme. Për shembull, në fillim frymëzimi ka ardhur nga ndihma që më ka dhënë familja”.

Më tej ai ka thënë se të gjitha sukseset e tij i ka arritur, nga frika se do të bëhej askushi./Klan Kosova/

