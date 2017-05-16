Lajmet e fundit nga Lajme video
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Pse LDK zgjodhi Avdullah Hotin si kandidat për kryeministër? - 16.05.2017 ...22:56, 16 Maj 2017
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PDK rikonfimon aleatët - 16.05.2017 - Klan Kosova22:55, 16 Maj 2017
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Ora 7 - Mysafir: Ultramaratonisi i njohur amerikan, Michael Wardian - Klan ...14:36, 12 Maj 2017
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Sytë 7: Burim Seferi - 12.05.2017 - Klan Kosova14:29, 12 Maj 2017
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Ora 7 - Prodhimi i jambulive klasike dhe mbulesave - Klan Kosova14:26, 12 Maj 2017
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Ora 7 - Shije: Salmon me file pangasiusi - Klan Kosova14:16, 12 Maj 2017