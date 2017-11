8:17, 1 Nëntor 2017

Garës së balotazhit do t’i paraprijnë marrëveshjet publike, por edhe sekrete për përkrahje mes subjekteve politike në komuna të ndryshme të vendit.

Disa nga kandidatët që janë në garë thonë se së shpejti do t’i zyrtarizojnë marrëveshjet, ndonëse nuk japin shumë detaje për koalicionet e mundshme. Ndërsa disa aleanca nuk do të bëhen publike nga frika se një veprim i tillë do të mundë t’i dëmtojë në komunat tjera.

Gjatë javës së ardhshme partitë politike pritet t’i konkretizojnë marrëveshjet për përkrahje në garën e balotazhit, e cila do të mbahet më 19 nëntor të këtij viti.

Përveç marrëveshjeve që do të bëhen publike, në disa raste kandidatët e partive që janë në garë pritet të arrijnë edhe marrëveshje të fshehta për përkrahje nga frika se marrëveshja publike me subjektet e caktuara politike do të mundë t’i dëmtojë në komunat të tjera.

Përveç Prishtinës, garë e fortë do të zhvillohet edhe në Prizren mes kandidatit të PDK-së Shaqir Totajt dhe atij të “Vetëvendosjes” Mytaher Haskukës.

Të dy këta kandidatë janë duke zhvilluar takime me partitë që nuk janë pjesë e garës së balotazhit për t’i përkrahur më 19 nëntor.

Ditë më parë Haskuka i “Vetëvendosjes” u takua me kreun e Degës së LDK-së në Prizren Haxhi Avdylin, por që nuk u konfirmua zyrtarisht nëse LDK-ja do ta përkrahë LVV-në në Prizren, ndonëse këto dy subjekte garojnë mes vete edhe në Prishtinë, në Gjilan, etj.

Kandidati i PDK-së në Prizren Shaqir Totaj ka bërë të ditur për “Zërin” se brenda kësaj jave do ta zyrtarizojë marrëveshjen me njërën nga subjektet politike, ndonëse nuk ka dhënë shumë detaje se për cilin subjekt bëhet fjalë.

Interesante