13:40, 4 Mars 2017

Pas vendimit për dhënien e dritës jeshile për koalicionin me LSDM nga ana e BDI-së, burime pranë Aleancës për Shqiptarët për njoftojnë se edhe kjo parti pritet që t`i thotë “Po” koalicionit bashkë me BDI-në dhe LSDM-në, shkruan Zhurnal.

Kështu, BDI së bashku me LSDM dhe Aleanca për Shqiptarët numërojnë gjithësejt 62 mandate deputetësh të mjaftueshme për të votuar qeverinë në parlament, ndërkohë që pasiqë LSDM ka pranuar zbatimin e platformës së partive shqiptare këtë koalicion pritet ta mbështesë edhe Lëvizja Besa me 5 deputetët e saj, ndërsa nuk dihet se si do të votojnë dy deputetët e PDSH-së.

