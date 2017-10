22:23, 6 Tetor 2017

Naim Bajrami nga Aleanca për Shqiptarët ka thënë se kjo parti në zgjedhjet lokale të Maqedoni nuk po sfidon vetëm BDI-në dhe Lëvizjen Besa, por më shumë.

“Aleanca për Shqiptarët është shumë mirë. Sa i përket zgjedhjeve lokale, nuk po sfidojmë Besën dhe BDI-në, por të gjitha kuzhinat joshqiptare”.

Bajrami në “Magazina për Maqedoninë” ka folur edhe për dallimet mes Nikolla Gruevskit të VMRO-DPMNE-së dhe Zoran Zaevit të LSDM-së.

“Ekziston një dallim esencial në raport me shqiptarët”.

“VMRO mundohej në çdo politikë t’i margjinalizonte shqiptarët”.

“LSDM mundohet t’i instrumentalizojë shqiptarët që kur ndonjë faktor shqiptar të ketë problem me atë të merret struktura paralele që instrumentalizohet dhe të krijohet një problem artificial shqiptaro-shqiptar”.

Ai ka thënë po ashtu se Aleanca për Shqiptarët nuk bën koalicion as me njërën parti, e as me tjetrën, pra as me VMRO-DPMNE e as me LSDM-në.

“Zijadin Sela dhe Aleanca për Shqiptarët janë një kafshatë që nuk kapërdihet lehtë as nga Zaevi e as nga Gruevski. S’e kemi lejuar veten të jemi pjesë e pazareve”.

“Jemi kafshatë që u mbesim në fyt”.

“Nga kjo politikë nuk do të lëvizim asnjëherë”.

“Ziadin Sela dhe Aleanca janë të vendosur që të ketë demokraci konsensuale, s’mund të kemi demokraci etnike”.

