21:55, 30 Maj 2017

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti si i ftuar në Magazina Zgjedhore të Klan Kosovës ka treguar se si e sheh partia ku ai bën pjesë themelimin e Ushtrisë së Kosovës.

Ai ka shpalosur edhe numrin e ushtarëve që duhet t’i ketë Ushtria e Kosovës dhe poashtu armatimin që duhet të ketë.

“Kosova duhet ta ndërtojë Ushtrinë e vet në dy aspekte, e para në raport me popullsinë, kemi afër 2 milionë banorë dhe sipas disa studimeve, është mirë që pjesëtarë të Ushtrisë të jenë diku rreth 1 %, që do të thotë duhet të kemi me Polici e Ushtri bashkë diku 18.000 deri në 20.000 ushtarë”.

“Duhet të kemi më tepër armatim kundër ajror e këmbësori”.

Kurti ka thënë se për gjithçka në lidhje me Ushtrinë duhet të ketë koordinim me Shqipërinë.

“Për gjithçka duhet të koordinohemi me Shqipërinë dhe me NATO-n dhe në anën tjetër duhet ta shohim edhe në raport me fqinjët, karshi Serbisë kemi problem të madh”.

“Serbia ka 500 milionë euro për Ushtri në vit derisa buxheti për FSK-në është 50 milionë euro në vit, e Shqipëria e ka buxhetin 110 milionë”.

“Me Edi Ramën e PS-në edhe për këtë çështje do të duhej te uleshim bashkë, në mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive dhe të koordinohemi për këtë pjesë”.